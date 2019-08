Nuria Roca y Soy una pringada, las nuevas Thelma y Louise de la televisión: recorrerán EEUU en coche Ecoteuve.es 26/08/2019 - 11:40 0 Comentarios

La presentadora y la 'youtuber' protagonizan el nuevo proyecto televisivo del canal TNT

Nuria Roca tiene nuevo proyecto televisivo. La presentadora protagonizará un programa de viajes con la youtuber Esty Quesada (Soy una pringada). Juntas protagonizarán Road Trip, un formato para TNT con el que recorrerán en coche parte de EEUU.

Un road trip que comenzará en Miami y en el que, siendo fieles a sus propias personalidades, tendrán la oportunidad de ir conociéndose y de compartir con los espectadores todas sus aventuras, así como sus diferentes miradas a las personas y paisajes que vayan encontrando a lo largo el camino.

"No conozco a Esty, no conozco este tipo de formato, no conozco Miami, no conozco la costa Este de EEUU... Muero por embarcarme en esta historia y ver a dónde me lleva", ha dicho Nuria Roca. "Es una gran oportunidad para que el espectador nos vea tal y como somos, sin guión, en una situación límite. No sólo será un trayecto por carretera, estoy convencida de que será un intenso viaje emocional".

Por su parte, Esty Quesada, muy popular entre el público joven gracias a sus provocadores videos en Youtube, ha declarado: "Estoy emocionada por este Thelma y Louise particular. Será un viaje de la hostia en el que nos empaparemos de la esencia yanqui. Además de los kilómetros, también habrá un recorrido emocional entre las dos".

Cinco capítulos que se verán en el canal TNT

El rodaje de Road Trip empezará dentro de unos días en Florida y se extenderá a lo largo de dos semanas. Este nuevo proyecto de producción propia llega después de la emisión de Vota Juan, una serie protagonizada por Javier Cámara y en la que también colaboraba Esty Quesada.

"Es un formato que tiene mucho de aventura y eso es precisamente lo que hace que sea tan atractivo", ha dicho Guillermo Farré, director de contenidos de TNT. "En TNT nos gusta explorar nuevos territorios. Lo hicimos con Vota Juan, adentrándonos en clave de comedia en el mundo de la política, y lo seguiremos haciendo en futuros proyectos de producción propia que ya tenemos en desarrollo. En Road Trip es un lujo contar tanto con Nuria Roca como con Esty Quesada ya que, cada una a su manera, reflejan muy bien el espíritu de nuestra marca".

Road Trip contará con cinco episodios y está previsto que se estrene en TNT a principios de 2020.