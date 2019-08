Mila Ximénez carga contra Terelu Campos: se recrudece la guerra por Bigote Arrocet Ecoteuve.es 12:01 - 26/08/2019 0 Comentarios

Gema Serrano se sentó al poligrafo para aclarar su relación con Edmundo

Edmundo Arrocet concedió una entrevista que ha enfadado a los colaboradores de Sálvame. Es por ello, que el programa vespertino de Telecinco decidió recuperar a Gema Serrano, una amiga del humorista, que se sentó el sábado en el Deluxe.

Serrano se sometió al 'poli' para esclarecer cuál es la relación que mantiene con el cantante y todos los detalles que esconde la misma. Fue durante la entrevista cuando Mila Ximénez decidió mandar un mensaje a Terelu Campos tras su actitud en Viva la vida, donde se mostró enfadada con los colaboradores de Sálvame aunque decidió "no decir ni mu".

Lea también: Terelu Campos, harta de las críticas de sus excompañeros de 'Sálvame'

"No sé por qué nos enfadamos tanto cuando las afectadas están tan tranquilas", comentó Mila Ximénez en el Deluxe. La colaboradora añadió que "el honor de la gente se demuestra de otra manera".

Mila Ximénez no entiende la pasividad de las Campos

Además, Ximénez siguió su enfrentamiendo con la hija mayor de María Teresa Campos: "Yo ha habido veces que no me he sentado en un plató porque algo me parecía repugnante. Verte participar, riéndote, haciendo un chascarrillo y con un señor que ha hecho un seguimiento al novio de tu madre si a vosotros no os importa, a mí menos".

Por último, la colaboradora quiso dejar claro que no sacaría la cara por Terelu cuando ella misma no lo hace: "Yo te he defendido durante mucho tiempo pero soy incapaz de defender cosas que vosotros no sabéis defender".