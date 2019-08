La "debilidad" de Omar Montes en su entrevista en 'Sábado Deluxe' Ecoteuve.es 14:15 - 25/08/2019 0 Comentarios

El ganador de 'Supervivientes 2019' concedió su primera entrevista televisiva tras alzarse con el premio

Omar Montes dio este sábado su primera entrevista tras alzarse con el premio de Supervivientes 2019. El ganador estuvo en Sábado Deluxe donde habló sobre su etapa en la isla. Además, flirteó con María Patiño expresándole que era su "debilidad".

María Patiño, que está sustituyendo a Jorge Javier Vázquez, le preguntó a Omar Montes sobre su relación con Isabel Pantoja. "Me llevo muy bien con ella. Es mi mama de isla", contó el entrevistado.

Durante las preguntas que estaba planteando la presentadora llegó un momento en el que tuvo que parar porque no tenía conexión con la directora del programa por lo que fue a buscar un pinganillo nuevo. "El programa es que estás muy guapa", dijo Omar Montes.

A lo que María Patiño le contestó que ese piropo se lo decía a todas las presentadoras. "No, solo a las que me gustan", respondió este en su intento de 'camelar' a la presentadora. Tras decir que no le gustaban todas las presentadoras, vino la revelación más clara por parte del ganador de Supervivientes.

Patiño le preguntó sobre su presencia en el cumpleaños de Isabel Pantoja: "¿Cómo te miraba ella?", cuestionó la presentadora. "Así por hacerte una comparación, ella me miraba a mí como yo te puedo mirar a ti", contestó Montes.

"¿Cómo me miras tú a mí?", quiso saber Patiño. Y Omar Montes aprovechó su oportunidad y contestó que "con ojos golosones". María Patiño no se lo creyó y Montes le replicó que "siempre has sido mi debilidad".