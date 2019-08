Terelu Campos, harta de las críticas de sus excompañeros de 'Sálvame' Ecoteuve.es 12:00 - 25/08/2019 0 Comentarios

La colaboradora de 'Viva la vida' se tuvo que enfrentar a los comentarios de los tertulianos de 'Sálvame'

Terelu Campos respondió este sábado en Viva la vida a las críticas contra ella y su familia por parte de sus excompañeros de Sálvame. La última exclusiva que concedió la hija de María Teresa Campos fue objeto de críticas en el programa que presenta Jorge Javier Vázquez.

"No es lo que más me apetece, porque no soy masoquista", respondió Terelu cuando Sandra Barneda daba paso a las imágenes recordando todo lo que se dijo durante la semana. Pese a ello Campos observó con atención todas las críticas, ya que ella afirmó que no las había visto para que no le hiciera más daño.

Los colaboradores cuestionaron las apariciones de Campos en Viva la vida en la que según ellos no hace nada más que hablar sobre la relación sentimental de su madre. "Todos los meses tienes que dar una portadita para poder subsistir y llenar la nevera. Vuelves a ser la Terelu de Telemadrid", decía Kiko Hernández hacia Campos.

"No tengo nada que contestarles, Sandra. Cada cual que sea responsable de las palabras que dice y de los actos que comete", comenzó a replicar la aludida. Pero reflexionó unos segundos para seguir diciendo que: "Me quedo con el cariño inmenso del público es lo único que importa", alegó Terelu Campos.

Sandra Barneda opinó sobre las críticas de los colaboradores de Sálvame y le explicó a Campos que parecía que sus excompañeros querían que volviera al programa. "No lo sé. Pero esta no sería la mejor manera. No he hecho nada que no haya hecho durante nueve años en Sálvame. Hablo de lo que hablo y no soy yo quien inicia el tema de nada", expresó la colaboradora.

Finalmente, Terelu mandó un mensaje a sus excompañeros: "¿De verdad, compañeros, os he hecho algo tan tremendo como para recibir este pago? ¿Os he podido hacer daño yo en vuestra profesión, en vuestra vida, como para merecer esto? ¿De verdad?", sentenció Campos.