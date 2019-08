Tensión entre Sandra Barneda y Kiko Matamoros en 'Viva la vida': "Conoces los tiempos televisivos" Ecoteuve.es 11:04 - 25/08/2019 0 Comentarios

La presentadora cuestionó las formas de comunicar el estado de salud de Matamoros y este terminó por estallar

Sandra Barneda y Kiko Matamoros protagonizaron un tenso encuentro en Viva la vida. El colaborador acudió para responder a los que le acusan de haber exagerado su enfermedad. La presentadora cuestionó la forma de comunicar el estado de salud del tertuliano y este acabó por explotar.

La guerra abierta que tiene Kiko Matamoros con los que le siguen cuestionando sigue dando de qué hablar. Este sábado estuvo en el programa que presenta Barneda para responder a todas estas cuestiones. "No exageré nada. Han puesto cosas en mi boca que no dije. No dije en ningún momento que tenía cáncer", reflexionó Matamoros.

Sandra Barneda le preguntó si hubiera sido mejor esperar hasta tener un diagnóstico definitivo. "Conoces los tiempos televisivos, los tiempos de una exclusiva lo que interesa más o menos...", le dijo la presentadora a su entrevistado.

Barneda le comentó que la portada que hizo podría haber molestado a algunas personas y Kiko Matamoros no estuvo de acuerdo: "Cuando hago la entrevista les cuento la realidad, ¿qué tiene eso de malo?", respondió el aludido.

Después de varios rifirrares sobre la forma de posar en la revista y de comunicar la noticia, Kiko Matamoros acabó estallando: ¿Qué queríais, que tuviera una metástasis? Aquí te quieren muerto o en el suelo. Aquí la felicidad vende muy mal. Esa es la puta realidad del país", dijo furiosamente el entrevistado.