Carlota Corredera ('Sálvame') explota contra sus detractores en Instagram: "¡Madre mía!" Ecoteuve.es 12:05 - 24/08/2019 1 Comentario

La presentadora del programa de Telecinco se defendió de los comentarios con un sonado 'zasca'

Carlota Corredera, presentadora de Sálvame, estalló contra sus detractores en Instagram por criticar los looks que luce durante su trabajo en el espacio de Telecinco. La comunicadora no pudo más y no dudó escribir unas palabras para acabar con la polémica.

Corredera es asidua a publicar en Instagram los conjuntos que salen en la televisión. A los internautas pareció que nos les gustó el look que publicó este jueves. Los usuarios en los comentarios criticaron dicho atuendo.

"Te visten muy de mayor", "no te van los cinturones, guapísima o "pareces una monja", son algunos de los comentarios que se podían leer en la publicación de la periodista. Y Carlota Corredera ante las numerosas críticas decidió responder.

"Hay más estilistas por metro cuadrado en Instagram que entrenadores de fútbol en las gradas de los estadios. ¡Madre mía!", dijo la periodista en un stories de su perfil de Instagram.