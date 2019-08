Laura Fa confiesa lo que piensa de 'Sálvame': "No me fío del programa" Ecoteuve.es 19:31 - 23/08/2019 0 Comentarios

La colaboradora hace balance de su estancia en el espacio de Telecinco desde su comienzo

La presencia de Laura Fa en Sálvame ha sido muy comentada desde que comenzase su disputa con Kiko Matamoros. Este jueves, la periodista abandonó el plató por una broma que le hizo Kiko Hernández y, ahora, la colaboradora ha tenido una reunión con Cristina Soria donde ha expresado lo que siente.

La periodista catalana ha comenzado haciendo balance desde que comenzó en el espacio: "He ido perdiendo frescura y he puesto el freno de mano muchas veces porque me daba la sensación de que pasaba una factura que no me apetecía pasar en el programa".

Laura Fa confiesa no fiarse de Sálvame

Además, Laura ha explicado las razones de ese cambio de actitud: "Me frenaba porque cuando vas creando vínculos también te cuesta mucho más" y añadía que "desde la distancia todo era mucho más fácil".

Por último, la colaboradora ha expresado lo que piensa del programa en el que colabora: "No me fío del programa y siempre estoy pendiente de lo que pueda pasar. Ahora mismo no me fío, ya estoy viendo que esto va a acabar entre regulín y fatal".