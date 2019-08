El exsecretario de prensa de Donald Trump ficha por 'Dancing With the Stars'

Dancing with the stars, uno de los programas más longevos de la televisión norteamericana, ha fichado a Sean Spicer, el exsecretario de prensa de Donald Trump, presidente de EE.UU.

"Es tiempo de divertirse un poco. Emocionado por unirme al fantástico reparto y al programa Dancing with stars", escribió Spicer en su Twitter. El programa de la ABC emite su vigesimoctava edición de este mítico programa en el que se unen todo tipo de figuras publicas para disputar por el ansiado premio.

It's time to have some fun. Excited to join a great cast and show @DancingABC https://t.co/X6p86eiL0Y