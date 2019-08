Bertín Osborne: "La única vez que he levantado la mano a una mujer fue a mi hija, un azote de padre" Ecoteuve.es 23/08/2019 - 13:30 0 Comentarios

"No me sentí muy orgulloso de por haberlo hecho y lo he hablado con ella muchas veces"

El cantante explica su polémica entrevista de 1985 que se ha hecho viral ahora

Una entrevista de Bertín Osborne en 1985 de ha hecho viral a propósito de sus últimas declaraciones sobre el feminismo. Las redes sociales han recuperado un fragmento de un programa en el que reconocía haber pegado "alguna vez" a una mujer. El cantante lo ha explicado a través de un vídeo en Twitter.

"Alguien publicó una entrevista mía donde yo decía que había pegado a une mujer. Sí, vale, fue a mi hija Claudia con 5 o 6 años en una rabieta", dice Bertín Osborne en un vídeo.

"Fue un azote de padre y no me sentí muy bien ni muy orgulloso por haberlo hecho. Esto es un tema que he hablado con ella muchas veces.", comenta. "Esa ha sido la única vez en mi vida que he levantado la mano a una mujer. Fue un azote de padre, hace 26 años, a mi hija pequeña", concluye.

Precisamente ese dato temporal ha hecho que muchos duden de la explicación. Resulta que el vídeo de la entrevista es de 1985, hace 34 años, y Claudia, la hija de Bertín Osborne, nació en 1989.