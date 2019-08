Recuperan la entrevista de Bertín Osborne cuando reconoció, en 1985, haber pegado "alguna vez" a una mujer Ecoteuve.es 23/08/2019 - 9:43 0 Comentarios

Se trata de una intervención del cantante, hace 34 años, en el programa 'De la mano de...'

Bertín Osborne está en boca de todos desde que hace unos días dijera que España no necesita un movimiento feminista porque las mujeres ya tienen todos los derechos reconocidos. Desde entonces, el presentador está recibiendo numerosas críticas y los internautas están aprovechando a rescatar antiguas apariciones del artista en televisión cuando hablaba de este tema.

Hace unos días fue Julia Otero la que recuperó una entrevista que le hizo hace 20 años. "Apuntaba maneras", comentó la locutora.

Ahora, se está haciendo viral en Twitter una entrevista que Bertín Osborne concedió a TVE en el programa De la mano de... en 1985. En concreto, un fragmento recuperado por diversos tuiteros, en el que habla de la mujer.



En aquel programa, el presentador le preguntó si alguna mujer le había "pegado un bofetón" a él. "Me han hecho de todo, me han roto sillas en la espalda, ceniceros de cristal así de gordos. Reconozco que sí estaba todo justificado", dijo Osborne.

"Y estas manos tuyas que tantas pieles de mujer habrán acariciado, ¿alguna vez le pegaron a alguna mujer?", se interesó el presentador. "Pues mira, no creo que jamás hubiera tenido derecho a hacerlo, y me arrepiento muchísimo, pero sí, lo he hecho alguna vez".



El fragmento que se ha viralizado:

Seguro que a Bertín Osborne ya no se le va la mano con las mujeres. pic.twitter.com/upm48Ka5rU — A.C. (@11AcMm) August 20, 2019

Durante la entrevista que TVE emitió hace 34 años, Bertín Osborne explica que "los movimientos de la liberación de la mujer sirven en países tercermundistas. Pero en países desarrollados, como España, deberían haber movimientos de liberación del hombre". Asimismo, opinaba "estar convencido" de que el hombre estaba sometido en España.