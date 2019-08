Anabel Pantoja se harta de sus compañeros y se va del plató de 'Sálvame': "Si no curro, ¡me voy!" Ecoteuve.es 19:50 - 22/08/2019 0 Comentarios

El resto de colaboradores se han reído de los lapsus linguísticos de la sobrina de la Pantoja

Anabel Pantoja ha vivido un tenso momento en Sálvame este jueves. La sobrina de la tonadillera ha pasado el examen de los espectadores de la sección de Kiko Matamoros y muchos de ellos han cargado contra ella lo poco que trabaja en el programa. Además, sus compañeros se han reído de sus fallos lingüísticos.

Anabel se limitaba a pasar por alto las críticas hasta que Kiko Hernández ha revelado que en las reuniones de escaleta no prestaba atención. "Es que me tomo el tentempié", se ha justificado.

Al ver que las bromas no cesaban, la colaboradora se ha hartado y ha acabado abandonado el plató con la amenaza de no volver más: "Si no curro, ¡me voy!". Detrás de ella ha ido Hernández que la ha defendido, con humor, de "los catedráticos de Logroño" que se meten con ella.

A esto se ha unido una pequeña bronca que ha tenido con María Patiño, quien se ha encerrado con ella en la sastrería: "¡Estoy hasta el moño de cómo os ponéis conmigo!". A continuación, ha acudido Mila Ximénez para pedir que dejara de hacer el "ridículo".