Anabel Pantoja confiesa su sentimiento por Kiko Hernández: "Me daba morbo" Ecoteuve.es 22/08/2019 - 17:14 0 Comentarios

La colaboradora habla sobre lo que piensa de su compañero en 'Sálvame'

Cazamariposas insinuó una posible relación que se estaría creando en Sálvame. Nuria Martín desveló que se trataba de Kiko Hernández y Anabel Pantoja y aseguraba tener pruebas de ello.

Minutos más tarde, la sobrina de Isabel Pantoja quiso manifestarse sobre lo acababa de anunciar la presentadora del programa de Divinity: "Estoy prometida y mi novio puede estar tranquilo pero con Kiko siempre he tenido ese amor interior y lo dije hace siete años".

Lea también: Mensaje de Pipi Estrada a 'Sálvame' por la situación de Miriam Sánchez: "Gracias y perdón"

Anabel Pantoja desvela que los enfrentamiento con Kiko le dan "morbo"

Gema López reaccionó rápidamente y aseguró que lo que siente la colaboradora son "ardores internos". Asimismo, Anabel quiso explicar cómo surgió esa atracción hacia Hernández: "Cuando llegué me impuso porque me gustaba mucho. Los enfrentamientos que teníamos cada vez que llegaba me daba morbo".

Por último, la colaboradora se subió a la báscula para seguir con el reto del Plan Pantoja y, tras pesarse, acabó encima de Kiko Hernández dándose un abrazo ante la atenta mirada de sus compañeros de Sálvame.