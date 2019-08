El comentario de Silvia Abril que podría dejar sin trabajo a un concursante de '¡Ahora caigo!' Ecoteuve.es 15:45 - 22/08/2019 0 Comentarios

La humorista hizo varias bromas con el empleo de uno de los participantes

Jorge Polo es un joven de Guadalajara que acudió el pasado miércoles al plató de ¡Ahora caigo! en calidad de concursante. El joven manifestó que quiere ganar dinero para poder ahorrar y vivir mejor. Además, el participante desveló su trabajo y Silvia Abril no dudó en hacer chistes sobre ello.

Tras presentarse, Polo comentó a la presentadora que trabaja en una fábrica de toallitas. Abril no solo hizo comentarios sobre el apellido del joven, también se atrevió a hacerlo acerca del trabajo del concursante: "¿Toallitas de esas que intentas sacar una y salen treinta?".

Lea también: El garrafal error que eliminó a una concursante de '¡Ahora caigo!': "¡Cómo no lo has sabido!"

Silvia Abril bromea con el trabajo de un concursante

"¿Se podría decir que te pasas tu trabajo por el culo?", prosiguió la humorista. Polo no tardó en responder aludiendo a que por ese comentario podría quedarse sin empleo: "Si no me echan del trabajo, sí".

Silvia Abril se lamentó de sus palabras y pidió que no tuviera consecuencias en su trabajo. "A ver si te van a echar por mi culpa. Polo, Dios no lo quiera"