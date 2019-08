María Teresa Campos pierde la 'inmunidad' en 'Sálvame': descubren las fotos comprometedoras de Bigote Arrocet Ecoteuve.es 22/08/2019 - 12:27 0 Comentarios

El programa anuncia que mostrará unas imágenes que nunca han visto la luz

María Patiño recuerda que ella tuvo "prohibido" preguntarle por supuestas infidelidades

Gema López: "No hay que olvidar que María Teresa trabajaba aquí y ahora eso ha cambiado"

La entrevista que Bigote Arrocet ha concedido a una revista hablando de su relación con María Teresa Campos ha abierto un melón que Sálvame ha aprovechado para recuperar algunos asuntos del pasado que afectan al cómico y a la veterana comunicadora.

Bigote responde en Semana sobre unas supuestas fotos de él con otra mujer. "¿Dónde están esas fotos? Si existen, que las saquen". El humorista también opina sobre las infidelidades que se le adjudican. "Supongo que les sale gratis".

Pues bien, estas palabras provocaron un terremoto en Sálvame, hasta tal punto que el programa ha anunciado que publicará unas fotos de Edmundo y Gema Serrano, una mujer con la que se le relacionó en el pasado. "El material que nadie se atrevió a publicar va a ver la luz", adelantó Carlota Corredera. Además, avanzó que el programa contaría con el testimonio de Gustavo González, que fue quien hizo el seguimiento a Edmundo. De aquellas fotos, las menos comprometidas sí vieron la luz y otras se "guardaron".

María Patiño tuvo "prohibido" preguntar por ello a Edmundo

El programa habló de este asunto claramente aprovechando la entrevista de Edmundo en Semana y con una libertad que, según explicaron, no tuvieron en el pasado. María Patiño reconoció que en su día ella tuvo "prohibido" preguntar a Bigote por ese tema. "Nos lo prohibieron y eso se tiene que saber. Cuando hacemos una entrevistas hay unas consignas. Y ahora resulta que en 2019 lo utiliza en una entrevista. No lo entiendo".

"Esto lo has removido tú en esta entrevista porque de esta chica no se hablaba desde hace 4 años", espetó Kiko Hernández. "Aquí [en Sálvame] había palabras que no se podían utilizar: 'infidelidad' y 'Gema".

Gema López: "Mª Teresa trabajaba aquí y ahora no"

El programa no quiso desvelar por qué evitó abordar ese asunto en el pasado, pero parece claro que aceptaron la condición por deferencia a María Teresa Campos, en esa época presentadora de Telecinco. Por si había alguna duda, Gema López recordó que la comunicadora ahora ya no tiene contrato con Mediaset y en aquella época, sí.

"Teresa trabajaba aquí en ese momento y eso no hay que olvidarlo. Probablemente no se cuenta más información porque Teresa trabaja aquí. Hoy los tiempos han cambiado y el terreno de juego es otro", precisó la periodista.

¿Mostrará Sálvame finalmente las fotos que nunca se vieron de Edmundo Bigote Arrocet? ¿Cómo reaccionará María Teresa Campos y sus hijas, Terelu y Carmen, que colaboran en Viva la vida?