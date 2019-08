Chenoa deja 'Zapeando' tras dos años: "Seguimos adelante con nuevos proyectos llenos de ilusión" Ecoteuve.es 22/08/2019 - 12:08 0 Comentarios

A la baja de Frank Blanco se une la de la cantante, que colaboraba desde 2017

Zapeando empezará en septiembre una nueva etapa. A la baja histórica de Frank Blanco (le sustituye Dani Mateo), ahora hay que unir el adiós de Chenoa. La cantante formaba parte de la plantilla de colaboradores desde hace dos años.

Con una fotografía publicada en Instagram caracterizada como Jennifer Beals, Chenoa ha anunciado a sus seguidores que deja el programa de La Sexta: "La semana que viene me despido de Zapeando, un programa al que agradezco el aprendizaje y vuestro cariño estos años".

Lea también: Rosa López se confiesa una "fiera en la cama" y recuerda cuando Bustamante "me vio el potorrín" en 'OT'

La artista, que ha formado parte del jurado de Tu cara me suena en las últimas ediciones, no ha desvelado cuál será su futuro profesional: "Seguimos adelante con nuevos proyectos llenos de ilusión, que pronto desvelaré. Ya sabéis, que el ritmo no pare. No puedo negar que me gusta trabajar y curiosear, así que atentos. Os adoro".

Chenoa había firmado un contrato de cadena con Atresmedia en 2017 aunque se desconoce por cuánto tiempo. Su último trabajo para la casa fue poner voz a la sintonía de la octava temporada de Amar es para siempre.