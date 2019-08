Huye de un chico por su "machismo" y "homofobia" en 'First Dates': "No me gusta ver a dos gays besarse" Ecoteuve.es 22/08/2019 - 9:01 0 Comentarios

Blanca da una lección ante las declaraciones de Toni: "Resetea tu mente"

De mal en peor. Así fue la cita que compartieron Toni y Blanca, dos jóvenes de 22 y 19 años, respectivamente, que compartieron cena en First Dates. Si al comienzo de la noche había alguna posibilidad de que acabasen juntos, todo se desmoronó cuando él mostró su forma de pensar.

"He sido muy celoso. Hasta el punto de que te pongas un vestido y... no puedo. No digo que la chica no pueda ponerse un vestido, sino que a mí me molesta si estás conmigo", dijo Toni.

"Machista", le recriminó ella. "No soy machista, porque yo limpio, friego, barro...", respondió él. Blanca no daba crédito. "¿Para ti una mujer es eso? Yo flipo".



Toni, en First Dates: "Yo antes de tener un hijo gay..."

La joven quiso medir un poco más sobre la forma de pensar de Toni respecto a otros temas y puso sobre la mesa la "homofobia": "¿Qué opinas?"



"Una pareja gay no me gusta nada. Unas lesbianas me da igual. Pero veo besarse a dos hombres y digo, '¿qué haces, tío?", relató Toni. "O si hay niños pequeños al lado y lo ven, yo no puedo decir que se quieren, porque le estoy dando a él a que conozca un hombre. Yo antes de tener un hijo gay... yo no podría".

Blanca intervino directa: "Pues yo le querría igual. Yo respeto todo al máximo". "He estado a punto de levantarme e irme", confesó luego. "¿Qué te molesta a ti que una persona sea así? Es como si yo digo que pareces tonto por ir con una camiseta blanca", le reprochó la joven.

Evidentemente no hubo nada que hacer y Blanca dejó bien claro en la decisión final por qué no quería tener una segunda cita con Toni. "Es una persona con la que no podría estar en la vida. Ni de coña. Piensa de una manera que no me parece que sea correcta. Es machista, homófobo, controlador y muy celoso. Te deseo lo mejor y que hagas un reseteo de mente".

Las redes aplauden a Blanca

