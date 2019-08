Nagore desvela el secreto de Violeta sobre el tamaño del miembro viril de su ex: "Julen tiene tiburón" Ecoteuve.es 19:50 - 21/08/2019 0 Comentarios

La influencer dice en 'MYHYV' estar "contenta" con lo que le da Fabio

Violeta y Fabio acudieron este miércoles al plató de Mujeres y Hombres y Viceversa para contar su versión sobre el encuentro que tuvieron con la exnovia del argentino en una discoteca de Ibiza. Las comparaciones comenzaron a surgir y salió a la luz el tamaño del miembro viril de Julen, su expareja.

"No conozco nada a esta chica. Se le ve feliz con su novio y lo único que pide es respeto y que la dejemos en paz" comenzó la extronista queriendo cambiar de tema y no hablar más de la exnovia de Colloricchio.

No obstante, quiso desacreditar la versión de la joven: "Si no quieres salir en televisión no subes historias en las que aparece tu exnovio con su novia y una amiga. Es que hay contradicciones. Pero no vamos a hablar de ella que no quiere".

Violeta da la cara por Fabio tras la confesión del 'tiburón' de Julen

Tras comparar la belleza de Mangriñán y la exnovia de Colloricchio, Nagore sacó a la luz la confesión más íntima que le hizo la influencer sobre el tamaño de su miembro viril: "Nosotras estamos mucho tiempo juntas y ella me cuenta cosas. Y Julen tiene tiburón".

"Yo humildemente estoy contenta con lo que tengo y me hace muy feliz", respondió Fabio a lo que Violeta dio la cara por su actual novio: "Yo también estoy muy contenta con lo que tienes y me hace muy feliz".