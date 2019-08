Terelu Campos rechazó concursar en 'Supervivientes 2019': "Tampoco quise ir a los debates" Ecoteuve.es 18:20 - 21/08/2019 0 Comentarios

La colaboradora de 'Viva la vida' habla sobre su posible participación en 'GH VIP'

Terelu Campos se ha enfrentado a uno de los años más complicados de su vida. No obstante, la malagueña saca fuerza de la flaqueza y asegura estar feliz. La hija mayor de María Teresa Campos confiesa que ha sido tentada para uno de los reality show de Mediaset y, además, confiesa estar agradecida por su papel en Paquita Salas.

La colaboradora de Viva la vida se ha pronunciado por primera vez sobre su posible participación en Supervivientes: "Me llamaron este año para ir, pero dije que no. Tampoco quise ir a los debates".

"Gran Hermano nunca me lo han ofrecido, pero si me meto en eso, me voy a quemar mucho. Por ahora no. Creo que queda mucha vida. Como está la televisión en España, no me gusta mucho...", manifiesta junto a su hija, Alejandra Rubio, a la revista ¡HOLA!

Terelu Campos quiere continuar en Paquita Salas

Además, la hija mayor de María Teresa Campos ha aprovechado la ocasión para hablar sobre su incorporación en la tercera temporada de Paquita Salas: "Que mis niños, mis Javis, confiaran en mí y decidieran escribir un papel para mí... ha sido lo mejor que me ha podido ocurrir este año".

"Ninguno sabemos si habrá continuación. Ojalá haya muchas más temporadas de Paquita Salas y los Javis cuenten conmigo. Sería otro regalazo", añade la intérprete de Bárbara Valiente en la ficción española dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi.