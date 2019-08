'First Dates': se queda sin palabras cuando su cita confiesa lo que mejor hace en el sexo Ecoteuve.es 21/08/2019 - 12:07 0 Comentarios

África y Gabriel protagonizaron una cena que acabó en absoluto fracaso

No supo reaccionar. Se quedó sin palabras. África no consiguió acertar a decir nada cuando escuchó la respuesta de Gabriel a una de las preguntas de First Dates sobre sus talentos en el sexo.

El juego del rasca preguntó al comensal qué era lo que mejor se le daba en la cama. El joven no entendió, en un primer momento, qué era eso del "talento sexual", pero luego respondió con sinceridad y sin filtros. "Dar". La cara de África fue un poema. "Dar muy bien", confirmó.

Ahí no se quedó la cosa, porque la segunda pregunta era sobre sus fetiches sexuales. "No sé lo que es", respondió Gabriel, que decidió consultarlo con la camarera Yulia Demóss . "Se lo voy a preguntar a la chica". "Básicamente es algo que te pone", le aclaró.

"Me encanta ver la ropa interior y que me hable 'tó' sexy, así cerquita... Las uñas, los tatuajes...", siguió. "Vale, me estás describiendo", contestó África, a quien no le gustaba nada el chico, a pesar de que reconocía que era "muy bueno".

"Lo he visto muy inocente, no va con maldad, piensa que nadie se va a reír de él... a mí me ha dado la risa porque dice cosas que no suelo escuchar", explicó. Él quiso una segunda cita pero ella se negó.