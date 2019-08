Rosa López se confiesa una "fiera en la cama" y recuerda cuando Bustamante "me vio el potorrín" en 'OT' Ecoteuve.es 21/08/2019 - 9:05 0 Comentarios

"Perdí la virginidad a los 21 años", comentó en el programa 'Ven a cenar conmigo'

Rosa López fue la anfitriona de Ven a cenar conmigo, este martes en Telecinco. La cantante recordó algunos detalles de su vida y su paso por OT, el programa que la llevó a la fama en 2001.

Uno de los momentos más comentados de la noche fue la sorprendente anécdota que recordó sobre su paso por la Academia de TVE cuando le preguntaron si hubo edredoning, como ocurre en GH.

"Un día me levanté de la cama a las 6.00 de la mañana y fui al baño, pensando que no iba a haber nadie despierto", relató. "De repente, abren la puerta y era Bustamante, que me vio el potorrín de lleno. Además, yo en esa época no sabía lo que era la depilación...", contó ante la sorpresa de Francisco, Raquel Mosquera, Aless Gibaja y Laura Matamoros.



Por otra parte Rosa explicó la inocencia que tenía en aquella época y las dificultades que ha tenido en el amor. "Perdí la virginidad a los 21 año", dijo. "Solo me he enamorado una vez", admitió. Y recordó que lleva tiempo sin tener sexo. "Seguro que más que vosotros".



Si la semana pasada comentó que "necesitaba que la empotrasen", un comentario del que luego se arrepintió, en el programa de este martes sorprendió a la audiencia con otra confesión: "En la cama soy una fiera".