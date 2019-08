Rosa López admite sus problemas para asimilar el éxito y la fama: "Los cables se cruzaron y tuve que ir al psicólogo" Ecoteuve.es 9:43 - 21/08/2019 0 Comentarios

La cantante reflexiona sobre las consecuencias del fenómeno que vivió tras 'OT'

Rosa López se convirtió en el icono de una generación con su triunfo en OT, hace 18 años. La cantante fue (y sigue siendo) uno de los personajes televisivos y musicales más queridos. "Venda más o menos discos, el público me quiere. Salgo a la calle y tengo una familia. Eso es una suerte", reconoció en el programa Ven a cenar conmigo que Telecinco emitió este martes.

La cena vegana de Rosa fue una catástrofe -no en audiencia, líder de la noche- y se llevó fuertes críticas de Laura Matamoros y Francisco. Raquel Mosquera y Aless Gibaja fueron más condescendientes con el mito que enamoró al público español en 2001.

Su por el programa culinario sirvió, además, para conocer un poco mejor a Rosa, que recibió a sus invitados en su casa de Madrid. La artista explicó, entre otras cosas, cómo vivió el boom de su paso por OT.

"Hasta día de hoy no he acabado de comprender todo lo que pasó", dijo sobre el fenómeno televisivo que la convirtió en la persona más conocida de España en solo tres meses. "Entré en un programa y cuando salí todo el mundo me conocía, el público tiraba vallas para vernos...", recordó.

Rosa López: "Los cables se cruzaron y psicólogo que te crió"

Sin embargo, gestionar aquello fue complicado y necesitó ayuda. "Era tanto, tanto amor, que los cables se cruzaron. El cuerpo humano dice 'esto no es normal': y psicólogo que te crió".

No fue la única reflexión de Rosa sobre el éxito. "Tengo una profesión con la que si no tienes cuidado y no estás emparanoiada con tener un equilibrio, acabas por las nubes o por el suelo", dijo. ¿Y cómo gestiona ser un personaje tan popular? "Es maravilloso que todo el mundo te pida fotos y te diga cosas bonitas, pero el límite no sé ponerlo y si lo pongo, me siento mal".

Laura Matamoros, Francisco, Raquel Mosquera y Aless Gibaja reflexionaron sobre la carrera de Rosa López. "Tendría que estar mucho más arriba porque tiene un vozarrón", comentó Raquel Mosquera. Matamoros cree que no ha estado bien asesorada.