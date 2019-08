Laura Fa desvela en 'Sálvame' que tuvo cáncer de tiroides con 28 años

Los últimos días no están siendo nada fáciles para Laura Fa. La colaboradora de Sálvame se ha roto por completo en directo este martes y ha terminado confesando que padeció un cáncer de tiroides cuando tenía 28 años.

Además del ultimatum que había dado Kiko Matamoros pidiendo su 'cabeza' después de acusarle por exagerar el diagnóstico, Laura Fa ha abandonado el plató después de que Kiko Hernández bromeara con ella por mantenerse en silencio en el programa. La periodista se escondió en el plató El programa del verano para evadirse de todo lo que estaba sucediendo mientras lloraba.

La periodista ha explicado que su pronóstico fue bueno y que no tuvo que recibir ni quimioterapia ni radioterapia. "Cuando me lo detectaron solo pensaba en mis padres y ahora en mis hijos", contó en un libro hace tres años. "Hasta entonces no sabía ni que existía ese tipo de cáncer", ha dicho.