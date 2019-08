Enfado mayúsculo de una concursante de '¡Boom!' tras ser ignorada por su equipo: "¡Os lo he dicho, tío!" Ecoteuve.es 18:52 - 20/08/2019 0 Comentarios

'Los Raf' respondieron de forma incorrecta y uno de sus integrantes quedó eliminado

¡Boom! recibió a un nuevo equipo que estaba dispuesto a luchar por llevarse el bote final, Los Raf. Todo iba según lo previsto hasta que un error originó el cabreo de la integrante del grupo al no hacerle caso el resto de compañeros.

Ante la pregunta "¿Qué escritor publicó libros de cuentos de hadas?", el programa les proponía cinco respuestas de las cuales solo una era la correcta. Los Raf comenzaron muy bien descartando a Federico García Lorca, Julio Verne y a Pablo Neruda.

Paula se cabrea con sus compañeros por no hacerle caso

No obstante, a pocos segundos para terminar el tiempo y ante una decisiva respuesta, el grupo no hizo caso a Paula y la bomba de ¡Boom! explotó. La joven defendía que el escritor era Oscar Wilde ante el caso omiso que hicieron sus compañeros de equipo que decidieron apostar por Ernest Hemingway.

Tras explotar la bomba, Paula arremetió contra sus amigos dado que no le habían hecho caso y ella sabía la respuesta: "¡Os lo he dicho, chicos, os lo he dicho, tío". Además, cuando el presentador del programa, Juanra Bonet, decía nombres de libros de Wilde, la joven siguió su encrucijada: "¡Estaba segura!".