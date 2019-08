El día que Rosa López contó cómo 'perdió' la voz: "No sé qué me pincharon en el culo" Ecoteuve.es 19:07 - 20/08/2019 0 Comentarios

La cantante lo explicó a Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya'

La artista protagoniza esta noche una nueva entrega de 'Ven a cenar conmigo'

Rosa López es la gran protagonista de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, que se emite este martes en el prime time de Telecinco. La cantante cocinará para Francisco, Laura MAtamoros, Raquel Mosquera y Aless Gibaja.

Rosa López es uno de los personajes más queridos de la música y la televisión, el medio que la descubrió hace 18 años en la primera edición de OT. Además, todas sus intervenciones siempre dan que hablar. El pasado domingo acudió como invitada a Viva la vida, donde habló de su paso por Ven a cenar conmigo y también rescataron algunas otras intervenciones, como la entrevista que le hizo Bertín Osborne en Mi casa es la tuya.

Lea también: Rosa López y el drama del grupo de WhatsApp de 'Operación Triunfo': "Se ha disuelto"

En aquella ocasión, Rosa López, Rosa de España, protagonizó una dura confesión que todavía resuena en el recuerdo de muchos espectadores. Se trata de un momento doloroso en plena gira de Operación Triunfo (año 2002) que acabó apartándola de los escenarios.

"Había acabado Operación Triunfo, había participado en el Festival de Eurovisión y estaba en mitad de una gira impresionante. Pero ese no fue el problema porque yo ya había trabajado mucho antes. Descansas, bebes mucha agua, duermes y otra vez perfecta", contó a Bertín Osborne sobre aquel ritmo frenético.



"Hubo un día que se me acercó una chavala del equipo preguntándome si me pasaba algo. ¿Estás bien de verdad? No sé qué paranoia tenía esa mujer en la cabeza, se empeñó en que estaba mal y por cojones quería traer a un médico y me convenció", relató.

"Me trajo a un médico y me dijo que solo me iba a ver", describió. "Yo dispuesta a que me viera. Me estaba atendiendo y me acojoné cuando abre el maletín, hay una jeringuilla y veo que rueda un bote con un colorcillo azul y blanco. No sé qué coño era aquello. No sé qué me pincharon en el culo", relató indignada ante el presentador y la presencia, también, de su madre.

Rosa López acabó apartada de los escenarios durante un tiempo

Rosa se olvidó de aquello y continuó la gira. "El primer concierto, bien. El segundo, también bien y el tercero, en El Escorial, en la sexta canción me estaba asfixiando, no podía ir ni para delante ni para atrás", continuó Rosa López ante la atenta mirada de Bertín Osborne. "Luego, fuera del escenario me quedé inconsciente. Mi padre salió al escenario pidiendo disculpas, diciendo que volvería a salir...", relató Rosa, que estuvo unos meses apartada de los escenario.