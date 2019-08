Toñi Moreno enfurece con un pretendiente de 'Myhyv': "Pide perdón" Ecoteuve.es 15:53 - 20/08/2019 0 Comentarios

La presentadora le ha recriminado unas palabras sobre la tronista

Los momentos de tensión en Mujeres y Hombres y Viceversa hacen que en ocasiones los pretendientes pierdan el control de la situación. En esta ocasión, Álex, pretendiente de Carmen, ha tenido que pedir disculpas tras dedicar dos palabras a la tronista. Toñi Moreno se ha dado cuenta y le ha pedido rectificar.

Todo ha pasado cuando se estaba hablando sobre la relación entre otro pretendiente y la tronista. En ese momento, Álex ha dicho dos palabras que no han gustado a la presentadora y se lo ha hecho saber: "No te habrás dirigido a Carmen en unas palabras que no son, no habré leído en tus labios una cosa que no es cierta ¿no?".

Álex confiesa y pide perdón a su tronista

El madrileño ha querido quitar hierro al asunto asegurando que la presentadora se había equivocado. No obstante, Moreno, segura de lo que había visto, le ha vuelto a dar la oportunidad de rectificar: "Cuando ha dicho que Álex 2 te superaba, he leído en tus labios una cosa que espero haberme equivocado y que no voy a repetir por el horario en el que estamos".

Tras darse cuenta de que había sido pillado, Álex ha decidido aceptar las palabras a las que se refería la conductora de Mujeres y Hombres y Viceversa y se ha disculpado con su tronista Carmen y con Toñi Moreno.