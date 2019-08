Karmele Marchante la lía en 'Espejo público' por su ataque a Plácido Domingo: "¡No me vais a dejar a la altura del betún!" Ecoteuve.es 20/08/2019 - 13:51 0 Comentarios

La periodista dice que habla de "flirteo": "¿No sabéis leer entre líneas?"

Monumental discusión en Espejo público durante una entrevista en directo con Karmele Marchante, que ha comentado las palabras que escribió en un artículo en el que señalaba a Plácido Domingo tras las acusaciones que el tenor ha recibido por parte de nueve mujeres por presunto acoso sexual.

"En su camerino. Cuando cerré el magnetofón se acercó más de la cuenta y con cara de 'a mí me está todo permitido' me invitó al mismo hotel en el que se alojaría en Nueva York una semana después y donde de paso lo podría admirar (sic) en el Metropolitan Opera", es uno de los episodios que describió Karmele en un artículo.

Los tertulianos de Espejo público han querido saber más pero la periodista no ha dado más detalles, de tal forma que se ha producido una discusión por determinar qué fue exactamente lo que vivió Karmele, y si lo consideraba "acoso o flirteo".

"Yo no hablo de abuso ni de nada. Lo que digo es que en el mundo de la lírica se sabía", ha comentado. "¿Pero qué se sabía, que flirteaba?", ha preguntado el copresentador, David Alemán. "Lo que se sabía en el mundo de la ópera", ha respondido Marchante. "¿Que es mujeriego? ¿Qué se sabía?", ha insistido el conductor. "Lo que han relatado las nueve mujeres que han salido a la palestra", ha añadido la periodista.

Karmele Marchante: "¿No sabéis leer entre líneas?"

Lorena García, la presentadora, ha querido centrar el tema. "¿Lo que se sabía es que era un acosador?", ha preguntado. "Yo no he dicho eso. Yo digo que en el mundo de la ópera, y por ende su mujer, se sabía que Plácido, hipotéticamente, presuntamente, flirteaba, por decirlo de alguna manera, porque no quiero ninguna querella, con muchísimas mujeres".

"Flirtear", han respondido los presentadores y colaboradores. "¿No sabéis leer entre líneas si sois de la profesión?", se ha quejado Karmele, que seguía sin precisar de qué hablaba. "A mí no me vais a dejar a la altura del betún y no vais a conseguir que diga lo que queréis que diga", ha añadido luego.