Lola Índigo critica la vuelta de 'OT' a TVE: "Hay que dejarlo respirar, esto no es la gallina de los huevos de oro"

La cantante, que triunfa con 'Lola Bunny', habla sobre la sobreexplotación del fenómeno

Pese a los evidentes síntomas de desgaste, la cadena pública renovó el formato

Operación Triunfo volverá a Televisión Española en 2020. Después de unos evidentes síntomas de desgaste del talent musical el curso pasado, la cadena pública decidió dar luz verde a una nueva edición, aunque esta vez el formato empezaría en enero y no en otoño como sus dos ediciones predecesoras.

Aunque el casting se puso en marcha el mes pasado, muchos piensan que es un error el regreso de OT. Más aun después de la cancelación de dos conciertos de la gira de OT 2018 porque no se habían vendido las suficientes entradas.

Sin duda, se trata de un mal augurio a las posibilidades de éxito de la nueva entrega. A ello, se ha sumado Lola Índigo, una de las concursantes que más ha brillado desde que saliera de la academia de OT 2017. La cantante ha criticado la vuelta prematura del concurso en una entrevista para La voz de Galicia.

"Creo que es una obviedad que tendrían que haberlo dejado respirar. De hecho, yo también, por el bien de los chicos de la próxima edición, dejaría un poco de aire", ha dicho la artista sobre la explotación del fenómeno.

"Yo viví en China y allí hay mil realities y talent shows de todo tipo y hay cabida para todo, pero España es un país pequeño y a la gente no le da tiempo a procesar a tanta peña. Hay que dejarlo respirar un poquito, somos personas con sueños y esto no es la gallina de los huevos de oro", ha declarado.

Lola Índigo, sobre la gira de 'OT 2017': "Me sentí la última mierda"

Además, la cantante ha confesado sentirse la "última mierda" en la gira de OT 2017: "No me afectó a la autoestima porque si no yo no hubiera sacado la cabeza, la verdad. Hoy en día lo pienso y digo: 'Hostia, no sé cómo tuve la fuerza para verme yo como era'. Cuando nadie da un duro por ti, pero tú en tu cabeza te imaginas de otra forma, es chungo".

"Siempre he dicho que creer es crear. Si tú crees que eres una cosa y trabajas para hacerlo, estudias, entrenas, te preparas... al final lo puedes conseguir y no es ni Mr. Wonderful ni mierdas, es una realidad. Hay que trabajar para conseguir las cosas, y sobre todo mantenerte fuerte y no dejarte caer", ha señalado.