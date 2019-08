Logan Sampedro ('Supervivientes 2018'), ingresado tras sufrir un accidente en el ojo: "No tengo buenas noticias" Ecoteuve.es 20/08/2019 - 12:55 0 Comentarios

El finalista del reality de Telecinco podría tener la visión dañada después del impacto de un dron

Logan Sampedro, finalista de Supervivientes 2018, fue ingresado el jueves pasado en el hospital Can Misses de Ibiza después de sufrir un aparatoso accidente en su ojo izquierdo con un dron. El impacto le ha causado una escalofriante y preocupante herida en su ojo izquierdo.

El modelo asturiano se quedó ingresado de urgencia durante un día con un diagnóstico de traumatismo ocular, según informó El Diario de Ibiza.

Lea también: Chelo García Cortés volverá al quirófano: la herida de su pierna tiene necrosis

Logan ha comunicado la noticia a sus seguidores a través de redes sociales con una fotografía en la que aparece en bata de hospital, con una venda en la cabeza y con el ojo visiblemente inflamado.

Tras hacerse una revisión en Madrid, las palabras de Logan Sampedro transmiten preocupación: "No he tenido buenas noticias, pero no puedo entrar en detalles. Tiempo de reposar y replantearse todo. No me dejan estar mucho con el móvil. Os dejo foto del fatídico día".