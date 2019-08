Chelo García Cortés volverá al quirófano: la herida de su pierna tiene necrosis Ecoteuve.es 17:05 - 19/08/2019 0 Comentarios

La periodista deberá ser operada para recibir un injerto en una parte de la pierna

Chelo García Cortés regresó hace unos días al plató de Sálvame para hacer frente a todas las críticas que sus compañeros habían hecho sobre su participación en Supervivientes. No obstante, la comunicadora no pudo acceder al plató, ya que sufrió una aparatosa caída que terminó con 28 puntos tras hacerse una brecha en la rodilla.

En un principio, Chelo García Cortés pudo hacer vida normal y siguió acudiendo al programa a pesar de que tenía la pierna vendada. Sin embargo, su situación ha empeorado y la colaboradora tendrá que ser sometida a una nueva operación.

"Se ha complicado todo, me opero el viernes que viene en Madrid", ha dicho Chelo García Cortés a sus compañeros de programa desde Casteldefels, su lugar de residencia. La periodista ya está de baja y no ha ido a trabajar este lunes,

Sálvame ha informado de que Chelo García Cortés sufre una "pequeña necrosis" en la pierna herida y así lo ha confirmado ella. "Me tienen que hacer un injerto. La infección, cuando se necrosa, necesita que se limpie esa piel y tienen que sacarla de otra parte del cuerpo", ha proseguido la periodista.

"Espero que no sea para largo. Una parte de la herida ya está totalmente cicatrizada. Lo que quiero es volver a trabajar", ha dicho la colaboradora de Telecinco.

Chelo García Cortés defiende la intimidad de su casa

Chelo también ha querido manifestar el malestar que tiene desde que la prensa está en la puerta de su casa: "Pido un poco de ayuda por vuestra parte. Os pido que por favor no saquéis mi casa más ya que no me hace ninguna gracia".