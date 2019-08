Las Azúcar Moreno estallan contra Jorge Javier Vázquez: "Has sido un don nadie" Ecoteuve.es 17:11 - 19/08/2019 0 Comentarios

Toñi y Encarna Salazar fueron vetadas de Telecinco tras abandonar la última edición de Supervivientes. Con su vuelta a España, las cantantes tuvieron que hacer frente a las duras palabras que Jorge Javier Vázquez les dedicó en el plató del programa. Unos meses más tarde, las Azúcar Moreno han decidido arremeter contra el presentador.

Mediante un vídeo en las que aparecen las dos, Encarna comienza a hablar sobre las acusaciones del catalán: "Fue muy cruel en sus palabras y esas no van con lo que hemos hecho, nos hemos ido de un reality, pero no hemos matado ni hemos robado a nadie".

Azúcar Moreno responde a Jorge Javier Vázquez

"Recordaré toda mi vida los ojos de esa persona, el odio y la maldad que vi. Jorge, no se puede ser así, porque quien la hace, la paga", prosigue Toñi Salazar.

Además, añade: "Tú vienes de abajo, y tú has servido café. Has sido un don nadie y nadie te hablaba así. Hay que ser más justos en la vida. Nos has hecho un daño moral tremendo".