Bertín Osborne: "España no necesita un movimiento feminista, que vayan a Irán, donde lapidan a las mujeres" Ecoteuve.es 19/08/2019 - 16:23

"En España se han conquistado todos los derechos de la mujer", dice el presentador

Bertín Osborne ha hablado sobre feminismo. "No sé qué derechos le faltan a las mujeres que no hayan conseguido hoy en día", ha dicho el presentador en una entrevista en El País.

"Me gustaría que los movimientos feministas se fuesen a Kuwait o Irán, donde lapidan a las mujeres y las hacen ir con una especie de saco que parecen el Sacamantecas. ¿Por qué no van a la puerta de la Embajada de Irán?", se pregunta Bertín Osborne.



"En España se han conquistado todos los derechos de la mujer. Y si queda alguno, será alguna excepción que yo no conozco", reflexiona el presentador. "Me parece fantástico que haya movimientos feministas donde tiene que haberlos", continúa el artista. "España no necesita un movimiento feminista como agua de mayo. Y si hay alguna evidencia de que hay un trato discriminatorio, yo soy el primero que lo defendería, pero más que eso... En España no tiene sentido", afirma.

Sobre la violencia de género, el presentador opina que "da horror" y pide "endurecer el Código Penal", así como luchar para "prevenirlo". "Si hace falta pagar más policía, se paga. Para eso están los impuestos. Y si hace falta, quita dos ministerios".