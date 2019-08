Tensión entre la franquista más famosa de la tele y el artista que pintó la tumba del dictador Ecoteuve.es 19/08/2019 - 16:11 0 Comentarios

Pilar Gutiérrez y Enrique Tenreiro se ven las caras en el plató de 'Espejo público'

Enrique Tenreiro, el artista que pintó una paloma roja en la tumba de Franco, y Pilar Gutiérrez, la franquista más televisiva, se han visto las caras en el plató de Espejo público después de haber protagonizado una discusión vía telefónica en el programa de Antena 3.

Era evidente que juntar a uno y otro en un mismo plató iba a generar una gran tensión y no ha sido para menos, a pesar de que un forzado sentido del humor haya recubierto el rifirrafe entre los invitados.



El presentador de Espejo público ha intentado que reinase la cordialidad y los buenos gestos con un saludo inicial que no ha llegado a producirse. "En vez de darle la mano, le voy a echar una mano para que sepas la verdad", ha dicho Pilar Gutiérrez a Enrique Tenreiro, a quien le ha regalado el libro 'El Himalaya de mentiras de la memoria histórica'.

Enrique Tenreiro no se ha quedado atrás y también tenía un regalo para su 'rival' aunque en este caso lo tenía menos preparado. "Como Antena 3 me ha puesto un hotel, le he traído un peine de Paradores... No es para que sepa lo que vale un peine, sino porque el otro día se puso tan nerviosa que la vi mal peinada..."