Violeta Mangriñán responde a las críticas sobre su culo: "Molesta lo buena que estoy"

¿Se ha operado el trasero? La concursante de 'Supervivientes 2019' se defiende

Violeta Mangriñán se convirtió en una de las concursantes más polémicas de Supervivientes 2019. Además de su relación con Fabio Colloriccho y sus disputas con Dakota y Carlos Lozano, la pérdida de peso de la valenciana ha sido comentada por gran parte de sus seguidores.

La extronista puso rumbo a Honduras con 52 kilos y volvió de la isla con 45. La joven está siguiendo una dieta especial para poder controlar el problema de salud que no le permitió seguir su participación en el reality show. Su silueta sigue siendo la misma pero los acérrimos de Mangriñan han observado otros cambios en su cuerpo.

Violeta Mangriñán desmiente haberse operado el trasero

La valenciana fue acusada de haberse sometido a una operación para aumentar el tamaño de sus pechos. Sin embargo, Violeta desmintió los rumores alegando que parece que tenga más porque ha perdido peso. Ahora, los seguidores de la joven aseguran que se ha retocado el culo ya que parece haberle cambiado desde que llegase a su fin su aventura en Honduras.

Esos rumores vienen originados por un vídeo que Fabio Colloriccho subió a Instagram junto a ella y en el que se puede ver cómo, supuestamente, ha cambiado su trasero. La respuesta de Mangriñán no se hizo esperar: "A todos los que dicen que me he puesto culo, la repuesta es no. No me hace falta. Afortunadamente, todo lo que como me va al culo y estoy así de estupenda". "Parece que a la gente le molesta lo buena que estoy", prosiguió la joven.