Rosa López y el drama del grupo de WhatsApp de 'Operación Triunfo': "Se ha disuelto" Ecoteuve.es 19/08/2019 - 13:16 0 Comentarios

La ganadora de la primera edición del talent ha argumentado que se debe a que "hay mucho trabajo"

Malas noticias para los seguidores más nostálgicos de la primera edición de Operación Triunfo. Rosa López, la ganadora, ha afirmado en el programa de Canal Sur Póker de reinas que el grupo de WhatsApp que tenían los participantes se ha "disuelto".

"Pero no por nada malo sino porque hay mucho trabajo. Y a parte de ese WhatsApp hay otro y algunos tienen hijos y cuando ponemos alguna burrada que no tiene que ver un niño... Estamos muy liados, pero estamos esperando a que haya una próxima quedada", ha explicado.

Lea también: La indignación que comparten Sandra Barneda y Rosa López

La ahora protagonista de la nueva edición de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition dijo que Chenoa era "la más activa" y que el grupo "agota la batería": "Hablamos de todo. Imagínate. Somos un grupo de amigos que nos conocemos desde hace quince años".

Natalia, sobre el chat de 'OT': "Estamos todos, excepto dos"

Precisamente fue Chenoa quién desveló la existencia de este chat hace un par de años, mientras que Natalia Rodríguez hizo saltar todas las alarmas al decir que en ese momento estaba todos los triunfitos "excepto dos personas".

"Llevamos casi cinco años y muchas veces no estamos lo 16. Por no despistarnos, a veces entramos y salimos unos y otros durante un tiempo, y luego Rosa y Gisela, que son las administradoras, nos vuelven a meter. No es que falten dos porque nunca han estado, es porque se han ido entrando y saliendo", dijo la cantante gaditana.