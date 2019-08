Mayka Navarro sufre un acto de vandalismo: "La peor semana del mundo" Ecoteuve.es 19/08/2019 - 13:04 0 Comentarios

Tiran al suelo la moto de la periodista y su padre está convaleciente

Mayka Navarro ha sufrido en sus carnes un ejemplo de la inseguridad que se vive en Barcelona y de la que habitualmente habla en El programa del verano, aunque sea a pequeña escala.

La periodista se ha llevado un disgusto cuando esta mañana ha encontrado su moto -"mi herramienta de trabajo"- tirada en el suelo.

"Es que está gafada esta moto: cuando no me dejo las llaves, me la roban. Y hoy, un ruin mala persona me la ha tumbado. ¡Mira que pesa esa moto!", ha lamentado la reportera de Telecinco.

Lea también: Mayka Navarro: "Hago topless y nudismo, aunque ya debería taparme las tetas"

"Me ha jorobado la dirección, vale un pastón y mi taller está cerrado por vacaciones. Un follón. Encima, tengo a mi padre con el hombro roto en la otra punta de Barcelona. La peor semana del mundo", ha resumido.