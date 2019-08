Leticia Dolera replica a Marcos de Quinto tras su polémico comentario sobre los rescatados del Open Arms Ecoteuve.es 15:39 - 18/08/2019 1 Comentario

El diputado de Ciudadanos lanzó un tuit tachando a los pasajeros de "bien comidos"

La actriz, Leticia Dolera, ha replicado las polémicas declaraciones del diputado de Ciudadanos Marcos de Quinto. El diputado lanzó un tuit tachando a los rescatados por el Open Arms de "pasajeros bien comidos".

El Open Arms está copando los periódicos del país. Y los políticos y personajes más famosos de la interpretación se pronuncian sobre ello. El último en sumarse fue el economista Marcos de Quinto que este domingo fue lo más comentado en la red social de Twitter.

"La piadosa teocracia izquierdista envía a la hoguera a quien se le atisbe un mínimo comentario crítico sobre el Open Arms y alguno de sus bien comidos pasajeros (que costearon su pasaje con las mafias). Pero pobre del que se atreva a mencionar la hambruna del éxodo venezolano", escribió el diputado en su perfil de la red social del pájaro.

La piadosa teocracia izquierdista envía a la hoguera a quien se le atisbe un mínimo comentario crítico sobre el Open Arms y alguno de sus bien comidos pasajeros (que costearon su pasaje con las mafias).

Pero pobre del que se atreva a mencionar la hambruna del éxodo venezolano !! https://t.co/8BCwFwRHBT — Marcos de Quinto (@MarcosdeQuinto) August 15, 2019

Sus declaraciones inmediatamente han sido replicadas y una de las reacciones fue la de Dolera. La actriz ha afirmado que aunque no le conozca de nada no se cree que no tenga empatía: "No me creo que dentro de ti no encuentres empatía hacia personas que, asustadas y desesperada, se ven obligadas a huir de su país en condiciones inhumanas", comenzó relatando la directora.

Para después añadir que: "No son bien comidos, eso lo somos nosotros. Un saludo", lanzándole un zasca a sus desafortunadas palabras.

Marcos,no te concozco de nada, pero no me creo q dentro de ti no encuentres empatía hacia personas que, asustadas y desesperadas, se ven obligadas a huir de su país en condiciones inhumanas, poniendo en riesgo su propia vida. No son bien comidos, eso lo somos nosotros. Un saludo. — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) August 17, 2019

La replica de la actriz ha despertado a más reacciones, entre ellas, las de la periodista Rosa Villacastín: "No te esfuerces, Leticia, Marcos de Quinto solo tiene empatía por quienes nadan en dinero, el resto, incluida la pobre gente del Open Arms, poco le importan", aseguró Villacastín.