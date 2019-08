Carlos Sobera, descartado para conducir los martes de 'GH VIP' Ecoteuve.es 14:22 - 18/08/2019 0 Comentarios

El popular presentador de 'First Dates' no formará parte del elenco de conductores del reality

Carlos Sobera, descartado para presentar las galas de los martes de la próxima edición de Gran Hermano VIP. El presentador de First Dates no formará parte del elenco de conductores del reality de Telecinco.

La edición de Supervivientes 2019 trajo consigo numeras novedades. Una de ellas fue la incoporación de Carlos Sobera al programa como presentador de la gala de los martes así Jordi Gónzalez solo acudiría los domingos para el debate.

Lea también: Jorge Javier Vázquez prueba las cámaras de GH VIP 7 en la nueva promo que emite Telecinco

Ahora con la nueva edición de GH VIP a la vuelta de la esquina poco a poco se va conociendo más detalles acerca de la edición. Todos los indicios apuntaban a que Sobera repetiría presentando un reality en la cadena de Mediaset. Pero el vasco lo negó en una entrevista concedida para El Suplement de Cataluña.

"Empieza la segunda semana de septiembre y no creo que esté, Nos marchamos todos el 20 de septiembre al crucero y no volvemos hasta el 5 o 6 de octubre. O sea que hay incompatibilidad de horarios. En GH VIP no estaré. Ojalá pueda estar en Supervivientes 2020 y pueda repetir la experiencia", se sinceró el presentador.

Por lo tanto queda descartado que Sobera presente una de las galas de GH VIP "por incompatibilidad". Y que las galas quedarán, a priori, en manos de Jorge Javier Vázquez y Jordi Gónzalez aunque nunca se sabe si contarán con una nueva presentadora o presentador.