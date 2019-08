El ego de un participante de 'First Dates': "Saldría conmigo mismo" Ecoteuve.es 13:40 - 18/08/2019 0 Comentarios

Nacho, la cita de Daniel, acabó prendado por el joven comensal porque era su prototipo

Para poder enamorarse de otra persona hay que nutrir el amor propio. Daniel sabe de sobre qué significar quererse y no dudó en contarlo en First Dates donde acudió para encontrar a su media naranja.

"Me considero atractivo. He estado mejor o peor, pero ahora estoy bien. Yo saldría conmigo mismo", dijo el comensal en su carta de presentación. A joven camarero no le había ido tan bien en el amor ya que era una persona exigente.

La cita de Daniel fue Nacho un madrileño que vivía en Móstoles. La primera impresión que se llevó Nacho fue muy buena, ya que el comensal cumplía a la perfección los requisitos que pidió al programa de Cuatro. La velada fue transcurriendo poco a poco hasta que comenzaron a debatir sobre el poliamor.

Daniel estaba a favor de las relaciones con más de una pareja, mientras que Nacho todo lo contrario: "No me mola nada", alegó el participante de First Dates. Sus primeros encontronazos fueron sucediendo en la cita y durante la decisión final se mostró sus puntos de diferencia.

Mientras que Nacho sí quería tener una segunda oportunidad para conocer mejor a Daniel y "hablar de cosas que se han quedado en el tintero" el joven camarero rechazó la invitación porque "no me parece atractivo para mí".