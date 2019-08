La indignación que comparten Sandra Barneda y Rosa López Ecoteuve.es 12:35 - 18/08/2019 0 Comentarios

La presentadora y la artista expresaron su queja respecto a su vida íntima

Sandra Barneda se mostró muy indignada en Viva la vida sobre las manipulaciones de la prensa respecto a su relación con Nagore Robles. La periodista contó qué titulares le molestaban denunciado que hubo manipulación.

Barneda aprovechando la visita de la cantante Rosa López quiso mandar un mensaje claro a los periodistas que hablan sobre su relación sentimental. Durante la entrevista a Rosa los colaboradores le preguntaron sobre su vida íntima y esta negó contarla.

La periodista salió en defensa del silencio de la cantante: "A mí me molesta muchísimo cuando se cogen unas fotografías y se manipula de la manera en la que se manipula. Eso me parece feo. No me meto con el trabajo de los paparazzis, me meto con el titular", expresó indignada la periodista.

Diego Arrabal defendió su profesión contando que "el fotógrafo solo retrata la realidad". A lo que Sandra respondió que iba a decir los titulares que más le molestaron porque "me han enfadado". "Nagore Robles cumple su sueño, se va sola sin Sandra' y "Nagore cumple el sueño de su vida, deja en casa a Sandra y se va", fueron los titulares recordó la presentadora.

Y expresó que le parecían "absurdos" porque iban acompañados de imágenes que no se ajustaban a la realidad. Rosa López apoyó la opinión de Barneda porque ella también vivió situaciones similares.