Nuria Marín apoya a Laura Fa en su conflicto con Kiko Matamoros por su enfermedad: "Sabe de qué habla"

La presentadora de 'Socialité' no dudó en apoyar a su compañera sobre su guerra abierta contra Matamoros

Nuria Marín en Socialité salió en defensa de la colaboradora Laura Fa sobre su guerra abierta contra Kiko Matamoros y su enfermedad. Marín apoyó a la colaboradora alegando que "sabe muy bien de qué habla".

Hace unos días Sálvame presenció una de las grandes discusiones más acaloradas entre Laura Fa y Kiko Matamoros. La colaboradora no dudó en enfrentarse a Matamoros para confesarle que no creía su enfermedad.

Fa acusó a Kiko de "mentir" para "exagerar" sobre lo que le dijeron los médicos y ello provocó el enfado del colaborador. En Socialité abordaron este tema y Marín, que actualmente está sustituyendo a María Patiño, expresó lo que pensaba.

"Es un tema peliagudo pero me voy a mojar", comenzó a decir Nuria. "Estoy con Laura Fa. Kiko está en su derecho de vender la exclusiva pero en el moment en el que expones algo tus compañeros periodistas también están en su derecho de opinar, y me consta que Laura Fa ha hecho su trabajo y sabe muy bien de qué habla", relató la periodista.

Kiko Matamoros responde a Laura Fa

Matamoros respondió a Fa en Viva la vida a través de una llamada telefónica expresando que lo que hizo fue "gravísimo y "aberrante". Por lo que no está dispuesto a que su conflicto con la colaboradora acabe aquí.

En Viva la vida aseguró que llevará a Laura Fa a los tribunales: "Quiero que un Tribunal de justicia me dé la razón y se repare en mi honor. Que se me trate como persona y no como delincuente. No creo que me merezca esto, sinceramente, me parece horroroso", detalló Kiko a Sandra Barneda.