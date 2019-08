Duro cruce de reproches entre Chelo García Cortés y Víctor Sandoval en 'Sálvame' Ecoteuve.es 12:39 - 17/08/2019 0 Comentarios

Los colaboradores del espacio de Telecinco no tardaron en alterarse y echarse en cara sus vidas personales

Chelo García Cortés y Víctor Sandoval protagonizaron una acalorada discusión en Sálvame. Los colaboradores se enzarzaron a causa de las declaraciones de Sandoval quien aseguró que la mujer de Chelo se comportaba como su exmarido Nacho Polo.

Los colaboradores reprocharon la actitud de la exsuperviviente que tras salir del concurso preguntó antes sobre Pedro Sánchez que por su propia mujer Marta Roca. "Me resbala todo tanto que podéis decir lo que os de la gana", respondió Chelo ante sus compañeros.

La declaración de Cortés no hizo más que encender la mecha puesto que Víctor Sandoval afirmó que estaba harto de la colaboradora. La colaboradora le echó en cara que si hablaba sobre su mujer le iba a demandar: "Le he dicho que deje de hablar, que deje de comparar a Marta con Nacho Polo porque no le llega ni a la suela del zapato", expresó Chelo.

"La vida de Marta me importa un bledo. Meto a Marta que es la que no ha ido a verte y te ha hecho un desprecio muy grande como me hizo a mí mi exmarido", le afirmó Sanvodal. La discusión fue subiendo cada vez más de todo y el colaborador acabó por alterarse: "Estoy harto que me digas que no puedo opinar porque me demandas, pues demándame", opinó Víctor.

Cortés contó entonces que había vuelto a reactivar las demandas contra Rafa Mora y el propio Sandoval. Fue entonces cuando el aludido le reprochó que no tenía "un duro" y que se lo gastaba en abogados. Tras ello el expresentador expresó su última opinón: "Aquí estamos para hablar de todo y si tú no quieres que se hable de tu vida no la metas", detalló Sandoval.