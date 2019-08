Durísima bronca de Toñi Moreno a Jenni y Martí en 'Myhyv': "¡Sois unos sinvergüenzas!" Ecoteuve.es 16/08/2019 - 16:11 0 Comentarios

La pareja se saltó las normas y tuvieron una relación paralela al programa

Toñi Moreno ha tenido que sacar todo su carácter para reñir a Jenni y Martí por saltarse las normas de Mujeres y hombres y viceversa. Nunca antes la presentadora se había mostrado tan dura en un plató, pero en esta ocasión lo ha considerado necesario con unos participantes que han incumplido las reglas del programa.

Jenni y Martí han reconocido que comenzaron su relación antes de verse en el programa, del que salieron de la mano como pareja. Llevaban tiempo viéndose y conociéndose cuando él accedió a participar en el dating de Cuatro, algo que va en contra de las normas. Ella tenía citas con los pretendientes y, fuera del programa, se veía con Martí.



Lea también: La gran bronca de Toñi Moreno a Violeta y Roci en 'MYHYV': "No lo voy a consentir"

Toñi Moreno se ha mostrado muy dura al enterarse de esta información. "Para lo único que estoy aquí es para garantizar que lo que la gente ve en su casa es verdad. Si es cierto lo que estáis contando, ¡sois unos sinvergüenzas!"



"¡Te callas!", ha espetado Toñi Morno cuando Jenni ha interrumpido para intentar explicarse. "¡Te callas!", ha dicho también a Martí cuando ha hecho lo mismo.

Jenni se va llorando: "A mí nadie me trata así"

Jenni ha comenzado a llorar y en ese momento se ha llevado otro zasca de Toñi Moreno. "¡No me está dando ninguna pena tus lágrimas! ¡Cero!".

En ese momento, la joven se ha levantado y ha pegado la espantada. "A mí nadie me trata así. A mí no se me habla así". Más tarde, ambos han pedido perdón.