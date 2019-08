¿Por qué no ve la luz el documental de 'Operación Triunfo 2017' que hizo "llorar muchísimo" a Amaia? Ecoteuve.es 10:03 - 18/08/2019 0 Comentarios

TVE declinó comprar los derechos de emisión al "no encajar" en su programación

Tinet Rubira aseguró en agosto de 2018 que la película se estrenaría "muy pronto"

El reportaje está centrado en Amaia y la vida de los triunfitos al salir de la Academia

"Vengo a deciros que me han enseñado el documental de OT 2017 y he llorado muchísimo, es increíble". Con estas palabras definió Amaia Romero, ganadora del talent musical de TVE, lo que sintió al ver la película que plasma el fenómeno de masas en el que se volvió a convertir el programa 17 años después de su meteórico aterrizaje en la cadena pública.

Fue la propia Amaia la que, días después de la final, desveló por error que estaba grabando junto a Gestmusic un documental sobre cómo le había cambiado la vida tras salir de la Academia. Las cámaras del talent acompañaron durante seis meses a los concursantes en los primeros conciertos de la gira y en sus primeras incursiones en la industria musical. Así pues, viajaron también a Los Ángeles con Aitana o a Lisboa con Amaia y Alfred para seguir de cerca su participación en Eurovisión 2018.

Tinet Rubira, director de la productora encargada del formato, explicó en agosto de 2018 la situación en torno al posible estreno de la pieza. "No tenemos prisa, porque el docutriunfo está centrado básicamente en la figura de Amaia, que es la ganadora de la edición pasada, y creo que no pierde vigencia. Prisa no hay, pero evidentemente tenemos ganas de que la gente lo vea", escribió en su cuenta de Twitter ante las insistentes preguntas de los fans del programa.

El máximo responsable de OT se pronunciaba así después de conocerse la noticia de que TVE había declinado comprar los derechos de emisión del llamado 'Docutriunfo': "El documental está bien pero no nos encajaba a nosotros, tal y como tenemos la parrilla de este último cuatrimestre. Tenemos el máximo respeto al trabajo que ha hecho Gestmusic, pero a nosotros eso no nos encajaba", aseguró Toni Sevilla, exdirector de Contenidos de TVE, a la pregunta de ECOTEUVE.ES durante la rueda de prensa de presentación de OT 2018.

Por su parte, Tinet Rubira explicaba que la película duraba 85 minutos y que estaban estudiando "de qué manera darle difusión": "Estuvimos grabando tanto a Amaia como al resto de concursantes desde febrero a finales de junio, por lo que tenemos mucho material, al margen del documental que está centrado en Amaia. Estamos viendo de qué manera vamos a lanzarlo. Va a llegar a todo el mundo, no os preocupéis", prometió el productor.

Una vez descartado por TVE, la opción de estrenarlo en el canal oficial de Youtube de Operación Triunfo parecía la más probable. No obstante, algunos medios apuntaron a que la productora prefería 'colocarlo' en alguna plataforma o incluso lanzarlo en salas de cine como ocurrió en 2002 con OT: La Película, largometraje dirigido por los reconocidos cineastas Jaume Balagueró y Paco Plaza que siguió las andanzas de los triunfitos de la primera edición.

Un año después de aquellas declaraciones, el documental sobre OT 2017 sigue sin ver la luz y aquella vigencia de la que hablaba Tinet Rubira se pone cada vez más en entredicho. La productora perdió la oportunidad de lanzarlo en el arranque de OT 2018 para promocionar la nueva edición del talent o la de emitirlo en diciembre de ese mismo año para cerrar por todo lo alto el fenómeno con los conciertos finales de OT 2017 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Ahora, las posibilidades son más escasas y aunque puede ser un buen aliciente en TVE para reavivar la llama del formato -de cara a la nueva edición que llegará en 2020-, tal vez Gestmusic prefiere guardarlo en un cajón ante una nueva posible muerte y futura resurrección del formato, como ocurrió en 2016 con el exitoso OT: El Reencuentro, que puso la semilla del regreso del programa a la pública.