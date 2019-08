La sobrada de un soltero en 'First Dates': "He estado con 4.750 mujeres" Ecoteuve.es 11:03 - 16/08/2019 0 Comentarios

Antonio acudió al programa de Cuatro para "sentar la cabeza" y encontrar la estabilidad

Si Julio Iglesias triunfó en el amor, Antonio se lleva el pódium al superar las "tres mil y pico mujeres" que supuestamente pasaron por la vida del artista. El comensal fue a First Dates para "sentar cabeza", ya que ha pasado por numerosas relaciones y quiere encontrar estabilidad.

"Julio Iglesias habrá estado con tres mil y pico mujeres. Yo, he superado las 4.750, y eso que no las he contado", afirmó Antonio con vehemencia. El comensal fue al restaurante del amor para "sentar cabeza".

Nada más entrar en el restaurante, su cita le esperaba y el comensal se quedó tan prendado que tras las oportunas presentaciones, Antonio se olvidó el nombre de Pepi. "Fabulosa. De cara y de cuerpo me ha llenado", reveló.

"Lo veo un hombre moderno viene bien vestido y es atractivo", confesó Pepi a las cámaras. Antonio no perdió ni un minuto de su cita cuando se sentaron a la mesa para cenar. "Tienes los labios muy bonitos", piropeó.

Para más tarde afirmar que había conocido a "inmensidad de mujeres pero, para mí, Pepi ha sido una mujer especial". Ella, por su parte, inicialmente se mostró tímida con Anotnio poco a poco fue abriéndose y cogiendo confianza.

Tras marcarse un baile, los comensales quedaron aún más prendados uno del otro. Tanto fue así que decidieron darse una segunda oportunidad para conocerse mejor. "Tendría una segunda cita con Antonio para seguir conociéndonos e irnos a bailar", explicó Pepi.