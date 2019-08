El descubrimiento de un gay en 'First Dates' al probar el sexo con mujeres: "Me sorprendí" Ecoteuve.es 15/08/2019 - 12:00 0 Comentarios

Alberto y Bryan compartieron una cena en la que hablaron de sus gustos íntimos

Alberto y Bryan, dos chicos gays, mantuvieron una cita en First Dates en la que casi toda la conversación giró en torno al sexo. Ambos se mostraron sin tabús y con la mente muy abierta.

"Para mí ligar es muy fácil", reconoció Alberto, que buscaba una pareja abierta. Bryan, sin embargo, creía que antes de "abrir" una relación tiene que haber una etapa de "enamoramiento" e "ilusión" a solas.

El momento más divertido fue cuando Alberto explicó que había tenido, hacía poco, su primera experiencia con una mujer. La cara de Bryan habló por sí sola. "La típica noche de borrachera acabé con una de mis mejores amigas... y más gente", comenzó relatando.

"Me sorprendí para bien. El sexo como tal. lo prefiero con hombres. Pero no me disgusta el sexo oral con mujeres. Y a ellas tampoco, por lo que he podido comprobar", continuó el salmantino.



Bryan no salía de su asombro: "O sea, que no te cunde el sexo con mujeres, pero sí comerles el coño". "Sí", respondió Alberto. "No lo consigo concebir...", zanjó Bryan.



En cualquier caso, los comensales decidieron darse otra oportunidad y ambos accedieron a tener una segunda cita fuera del programa.