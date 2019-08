Tomás Roncero estalla en 'El Chiringuito' contra Neymar: "Solo le veo en la playa y en fiestas" Ecoteuve.es 15/08/2019 - 10:53 1 Comentario

El colaborador de Mega dice que "no quiere" al brasileño en el Real Madrid

Tomás Roncero dejó bien claro en El Chiringuito de este miércoles, 14 de agosto, que no quiere a Neymar en el Real Madrid. El colaborador estalló ante sus compañeros y expuso sus razones para posicionarse en contra del brasileño.

"Neymar no está en el fútbol. Está en un concierto riéndose del mundo entero, porque en su cabeza hay más cosas que el fútbol. Solo le veo en los conciertos, en la playa, en alta mar, con su papá, en fiestas... no le veo con las botas sufriendo", enfatizó durante el programa que presenta Josep Pedrerol en Mega.



Lea también: Pedrerol, en Ecoteuve: Josep Pedrerol: "¿Que no es serio 'El Chiringuito'? Hemos dado las noticias más importantes del año"

Roncero: "No quiero a Neymar en el Real Madrid"

"¿Merece 398 millones? Este Neymar en absoluto. El de antes, sí. El de ahora, no. Este Neymar no puede presumir, este Neymar tiene que pedir que le abran la puerta porque no la ha derribado", continuó muy duro.

Esta temporada "quiero ver a Hazard, que era su sueño desde niño sí era estar en el Madrid", recordó. Pero "no quiero ha Neymar. Él solo ha querido ir al Barça y por eso quiere volver allí con el rabo entre las piernas, porque sabe que se equivocó. Es su guerra, su amor y su desamor. Que lo arreglen ellos".