Alba Carrillo, muy dura con Kiko Matamoros: "Fue asqueroso conmigo cuando confesé mi depresión"

La colaboradora de 'Ya es mediodía' contra el madrileño por frivolizar con las enfermedades

Ya es mediodía se hizo eco este miércoles de la entrevista de Kiko Matamoros en la que hablaba sobre su enfermedad y los colaboradores del programa manifestaron su opinión sobre sus declaraciones. Una de las más críticas fue Alba Carrillo, que no ha dudado en cargar contra el colaborador de Sálvame.

La relación entre la segunda clasificada de Supervivientes 2017 y el madrileño nunca ha sido buena por la complicidad que Matamoros mantiene con Fonsi Nieto. No obstante, la colaboradora se alegra de los resultados positivos de la biopsia.

"Le encanta frivolizar con el tema de las enfermedades, luego es muy crítico con los demás, pero fue asqueroso cómo se portó conmigo", afirmó la madrileña sobre la actitud que tuvo Matamoros cuando ella confesó cómo vivió su depresión.

Además, Alba cree que Kiko podría haber exagerado su dolencia de cara al espectador: "No se puede frivolizar porque hay mucha gente que está enferma, yo también lo he estado y ha sido muy injusto conmigo. Ha sido muy amigo de mis ex y fue verdaderamente deleznable".