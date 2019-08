Lidia Torrent, horrorizada con el chiste más patético que se ha contado en 'First Dates' Ecoteuve.es 18:53 - 14/08/2019 0 Comentarios

Antes de abandonar el restaurante el comensal hizo una gracia que no gustó

First Dates recibe a solteros con el objetivo de que se conozcan y surja el amor. No obstante, algunos de ellos son recordados por sus intervenciones, bailes o canciones. En esta ocasión, un comensal quiso hacer un chiste antes de abandonar el restaurante y la reacción de Lidia Torrent no se hizo esperar.

"Antes de irme tengo que haceros un regalo", comenzó el joven mientras volvía al restaurante tras abrir la puerta. Una vez había conseguido que Torrent se acercase y estuviese atenta a lo que decía, el comensal preguntó: "¿Alguno sabría decirme que es esto?", con el dedo pulgar hacía arriba.

Lidia Torrent califica como "malísimo" el chiste del comensal

"Un pulgar", respondió la camarera sin esperar cómo sería el desenlace del chiste. Tras la contestación de Lidia, el joven siguió: "Esto es un móvil con tapa", mientras extendía el meñique. Torrent no dudó en calificar la gracia cómo "malisima".