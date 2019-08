Carmen Chaparro, indignada con unos okupas: "¿El resto de españoles somos tontos?" Ecoteuve.es 16:43 - 14/08/2019 0 Comentarios

Aseguran no estar haciendo nada malo y se definen como "restauradores de viviendas"

Cuatro al día se desplazó hasta Borox, provincia de Toledo, tras salir a la luz una noticia en la que varias personas estarían okupando viviendas de lujo con todo tipo de comodidades en la localidad. Dos de los okupas hablaron con Carme Chaparro.

Una de ellos manifestó cómo conoció la situación de aquellos chalets: "Yo llegué porque conocí a una chica, me invitó para un cumpleaños y vi las casas destrozadas. Nosotros, como no teníamos dónde ir, vinimos aquí".

"No somos okupas porque todo estaba sin puertas, sin ventanas, sin nada. Okupa es cuando rompes la puerta para entrar y hay un dueño. Somos restauradores de viviendas", respondió su compañero.

La presentadora del programa, que no daba crédito a las palabras que acababa de escuchar, les preguntó directamente sobre el pago del alquiler: "¿A quién le pagan el alquiler de 400 euros al mes?". "No pagamos alquiler a nadie. Nosotros entramos y arreglamos las cosas, compramos todo lo que hacía falta", expresó él.

Carme Chaparro enfurece con los dos okupas de Borox

Chaparro se indignó tras escuchar las declaraciones del okupa: "¿Y el resto de españoles que pagan hipoteca o alquiler, qué somos? ¿tontos? Los que pagamos el alquiler con el sudor de su frente y hacemos las cosas legalmente ¿somos tontos? Porque ustedes están viviendo gratis".

"No, cuando yo entré la policía vino aquí y yo le pregunté si había un dueño y me dijeron que no. Nosotros estamos pendientes que venga un banco o un dueño", concluyó la pareja que estaba en directo intentando argumentar que no son okupas.