El garrafal error que eliminó a una concursante de '¡Ahora caigo!': "¡Cómo no lo has sabido!" Ecoteuve.es 16:01 - 14/08/2019 0 Comentarios

Silvia Abril no dio crédito cuando la participante no supo dar con la respuesta correcta

¡Ahora caigo! recibió el pasado martes a doce concursantes dispuestos a hacer caer a sus compañeros por la trampilla y así ganar los 100.000 euros del premio final. El programa de Antena 3 contó con la presencia de Peki, una granadina amante de los animales que buscaba ganar el duelo a Soraya para convertirse en la concursante central.

"Tengo seis hijos... ¡y todos ellos tienen cuatro patas!", dijo Peki, que aunque tuvo una presentación prometedora solo pudo contestar a una pregunta y, por lo tanto, fue eliminada muy pronto.

Vaya lío fue la prueba en la que las concursantes tuvieron que medir sus conocimientos. Este juego muestra un panel con la pregunta y la respuesta. Sin embargo, las letras de la solución están desordenadas y son las competidoras las que tienen que ponerlas en su lugar correspondiente para poder superar a su contrincante.

Silvia Abril, presentadora del programa mientras Arturo Valls está de vacaciones, fue la encargada de hacer la pregunta que llevó a Peky a su eliminación: "Calzado de altura con el que no es recomendable conducir". En el panel aparecía la palabra 'Costean', que era la respuesta pero desordenada.

Peky no logra despejar la respuesta y es eliminada de ¡Ahora caigo!

La solución, bastante fácil, era 'Tacones'. Sin embargo, no supo descifrar la palabra correcta y tuvo que decir adiós al programa pocos minutos después de haber comenzado su duelo. La presentadora no daba crédito a que no hubiera podido responder correctamente: "¡Cómo no lo has sabido!".